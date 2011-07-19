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26 августа, 10:19

Сегодня в Элисте пройдут субботники по благоустройству и озеленению степной столицы

Сегодня в Элисте пройдут субботники по благоустройству и озеленению степной столицы

В празднике труда примут участие министерства и ведомства, а также организации и учреждения. Они очистят от мусора прилегающие территории, посадят зеленые насаждения, перекопают лунки, а также покрасят, отремонтируют ограждения, обновят фасады зданий и сооружений.

«Управляющие компании Элисты также должны обеспечить ремонт и покраску фасадов многоквартирных домов до уровня 2-го этажа, элементов детских и спортивных площадок, скамеек» - сообщают в столичной администрации.

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