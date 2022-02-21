Бату Хасиков подписал Указ о внесении изменений в список антиковидных ограничений на территории Калмыкии

Он будет действовать до 15 мая 2022 года:

- Разрешено проведение на открытом воздухе мероприятий Фестиваля тюльпанов Калмыкии в период со 2 апреля по 2 мая 2022 года, а также проведение мероприятий Всероссийской акции «10 000 шагов к жизни» 3 апреля 2022 года.

- Разрешено проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий Республики Калмыкия на 2022 год.

- Режим самоизоляции для граждан старше 60 лет отменяется, если те прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции (COVID-19).