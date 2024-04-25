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29 апреля, 08:27
Новости

Сегодня в Калмыкии, как и по всей стране выходной

Сегодня в Калмыкии, как и по всей стране выходной

Россияне будут отдыхать до первого мая. Следующие длинные выходные - с 9 по 12 мая. При этом рабочее время будет сокращено на час если следующий день считается праздничным. В субботу или воскресенье, на которые перенесли рабочий день, он тоже будет меньше на час.

При этом если после буднего дня идет присоединенный к празднику выходной, то рабочий день не сокращается. Поэтому сегодня - стандартный восьмичасовой рабочий день, а 8 мая россияне будут работать на час меньше.

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