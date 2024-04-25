В Калмыкии пройдет межрегиональный фестиваль детского хореографического искусства «Танцуй, как Эмба!»

Он посвящен 90-летию заслуженного артиста России Эмбы Манджиева. В фестивале примут участие ведущие детские хореографические коллективы.

Проект Калмыцкой государственной филармонии им. А.Н. Манджиева стал победителем гранта среди НКО в номинации «Реализация масштабных фестивальных проектов». Мероприятие направлено на пропагандирование хореографического искусства в Калмыкии и увековечивание достижений творчества Эмбы Манджиева.

Уже известно, что в фестивале примут участие ведущие детские хореографические коллективы - детский образцовый художественный коллектив «Герел» им. Эмбы Манджиева, образцовый ансамбль танца «Сармат» (Республика Северная Осетия-Алания), народный ансамбль песни и танца КалмГУ «Бумбин орн», эстрадный балет «Олимп» и многие другие.