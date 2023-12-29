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11 января, 16:41
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Рифат Сабитов вошел в состав Рабочей группы ЦИК РФ

Рифат Сабитов вошел в состав Рабочей группы ЦИК РФ

Фото: ГТРК "Ставрополье"

Рифат Сабитов вошел в состав Рабочей группы ЦИК РФ по информационным спорам при проведении выборов Президента России в 2024 году.

Заместитель Генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК, председатель комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов вошел в состав Рабочей группы по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов при проведении избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации в 2024 году. В Рабочей группе ЦИК Рифат Сабитов будет представлять Общественную палату.

Соответствующее постановление подписано председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой.

В состав рабочей группы также вошли Екатерина Ларина (Минцифры), Татьяна Денискина (РКН), Константин Абрамов (ВЦИОМ), Андрей Кондрашов (ИТАР-ТАСС), Владимир Соловьев (СЖР), Владимир Широких (НАТ), а также представители Первого канала, ВГТРК, НТВ, ТВ Центра, ОТР, ВК, «Россия сегодня», МК, «Российской газеты», «АиФ» и др. Всего — 50 человек.

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