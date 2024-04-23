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24 апреля, 12:44
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С приходом тепла в Калмыкии, как и во многих регионах, активизировались клещи

С приходом тепла в Калмыкии, как и во многих регионах, активизировались клещи

По данным Управления Росподребнадзора, на сегодня зарегистрировано 40 случаев обращения к врачам. У одного из жителей Яшалтинского района подозревают заражение крымской геморрагической лихорадкой. Лабораторные исследования, которые подтвердят или опровергнут данный диагноз продолжаются.

В калмыцкой столице на учете - 9 человек. По словам врача – инфекциониста городской поликлиники Райзы Санджиевой, все они находятся под наблюдением участковых терапевтов.

По данным регионального Роспотребнадзора на сегодняшний день муниципалитеты провели все профилактические мероприятия, связанные с химобработкой парков и аллей. Но тем не менее, отправляясь на отдых на природу, предупреждают специалисты, необходимо соблюдать все меры предосторожности.

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