31 июля, 09:05
Школьники старших классов и студенты колледжей республики пройдут бесплатное обучение программированию»
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Курсы «Код будущего» организованы в рамках федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» нацпрограммы «Цифровая экономика». Обучение состоит из трех уровней: начального, базового и продвинутого. По итогам 2022-23 учебного года свыше четырехсот школьников были зачислены на обучение. Из них больше половины прошли обучение по первому модулю.
Об этом нам сообщили в пресс-службе регионального правительства.