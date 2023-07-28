Школьники старших классов и студенты колледжей республики пройдут бесплатное обучение программированию»

Курсы «Код будущего» организованы в рамках федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» нацпрограммы «Цифровая экономика». Обучение состоит из трех уровней: начального, базового и продвинутого. По итогам 2022-23 учебного года свыше четырехсот школьников были зачислены на обучение. Из них больше половины прошли обучение по первому модулю.

Об этом нам сообщили в пресс-службе регионального правительства.