  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
31 июля, 09:05
НовостиОбществоОбразование

Школьники старших классов и студенты колледжей республики пройдут бесплатное обучение программированию»

Школьники старших классов и студенты колледжей республики пройдут бесплатное обучение программированию»

Курсы «Код будущего» организованы в рамках федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» нацпрограммы «Цифровая экономика». Обучение состоит из трех уровней: начального, базового и продвинутого. По итогам 2022-23 учебного года свыше четырехсот школьников были зачислены на обучение. Из них больше половины прошли обучение по первому модулю.

Об этом нам сообщили в пресс-службе регионального правительства.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия