Сегодня и завтра в Элисте пройдут заключительные дни празднования Фестиваля тюльпанов

Гостям и жителям столицы будут представлена возможность посетить необычные локации и интересные фотозоны. А на Пагоде Семи Дней будет проходить этнографическая программа «Ишкягер». У памятника Виктору Цою традиционно пройдет «Открытый микрофон исполнителей песен разных жанров».

В это же время около памятника «Джангарчи Ээлян Овла» пройдут концерты оркестра домбристов и мастер-классы игры на инструментах. На площади Победы в парк «Дружба» свою концертную программу представит государственный ансамбль песни и танца «Тюльпан».

И завершится вечер выступлением Этно-рейв-шоу «ХАГРИН».