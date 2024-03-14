Глава Калмыкии Бату Хасиков проголосовал на выборах Президента России

"Как гражданин своей страны проголосовал на выборах Президента России. Сделал это, по традиции, в своем родном городе Лагани.

Сразу же проголосовал и за выбор объектов для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В селе Эсто-Алтай будет благоустроена центральная улица, в Садовом появится зона отдыха, в Городовиковске – сквер. Всего выбираем 14 общественных территорий в 5 районах и Элисте."-сообщил в своих соцсетях Бату Сергеевич.

"Дорогие земляки! Благодарю всех, кто принимает участие в голосовании. Желаю всем крепкого здоровья и благополучия!"- добавил он.

Видео: Бату Хасиков

Напомним, что вы можете проголосовать на выборах Президента России до 17 марта, а также сделать свой выбор в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», сделать это очно можно будет 15-17 марта в пунктах для голосования. В этом помогут волонтеры.

Адреса вы можете посмотреть на сайте – национальныепроекты.рф/благоустройство.