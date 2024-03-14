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15 марта, 11:31
НовостиПолитика

Глава Калмыкии Бату Хасиков проголосовал на выборах Президента России

Глава Калмыкии Бату Хасиков проголосовал на выборах Президента России

"Как гражданин своей страны проголосовал на выборах Президента России. Сделал это, по традиции, в своем родном городе Лагани.

Сразу же проголосовал и за выбор объектов для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В селе Эсто-Алтай будет благоустроена центральная улица, в Садовом появится зона отдыха, в Городовиковске – сквер. Всего выбираем 14 общественных территорий в 5 районах и Элисте."-сообщил в своих соцсетях Бату Сергеевич.

"Дорогие земляки! Благодарю всех, кто принимает участие в голосовании. Желаю всем крепкого здоровья и благополучия!"- добавил он.

Видео: Бату Хасиков

Напомним, что вы можете проголосовать на выборах Президента России до 17 марта, а также сделать свой выбор в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», сделать это очно можно будет 15-17 марта в пунктах для голосования. В этом помогут волонтеры.

Адреса вы можете посмотреть на сайте – национальныепроекты.рф/благоустройство.

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