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18 апреля, 07:58
НовостиПамятьКультура

Сегодня Международный день памятников и исторических мест

Сегодня Международный день памятников и исторических мест

Его цель – привлечь внимание людей к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия. В Калмыкии есть исторические памятники разных уровней, в том числе два - федерального значения.

Это дом-музей в посёлке Чилгир, где проходил первый съезд калмыцкого народа и нынешнее здание первого корпуса КалмГу, построенный как Дом Советов. А в одной только столице региона, Элисте, насчитывается более 120 различных памятников и все они под защитой государства.

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