Уроженец Калмыкии ответит в суде за убийство 25 летней давности

На этих кадрах момент его задержания сотрудниками уголовного розыска МВД по Калмыкии, следователями и криминалистами регионального следственного комитета на территории Московской области, где он и проживал. Преступление было совершено в сентябре 1999 года в восточной части Элисты.

Мужчина изнасиловал 18- летнюю девушку, а затем ее задушил. Убедившись, что женщина не подает признаков жизни, фигурант скрылся с места преступления. Комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий длился не один год. Расследование уголовного дела в отношении 49-ти летнего мужчины завершено. И вот что нам сообщили сегодня в республиканской прокуратуре.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Подробнее о страшной трагедии, которая произошла 25 лет назад, расскажем в вечернем выпуске Вестей.

Видео: Следком Калмыкии