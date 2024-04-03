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4 апреля, 13:23
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Уроженец Калмыкии ответит в суде за убийство 25 летней давности

Уроженец Калмыкии ответит в суде за убийство 25 летней давности

На этих кадрах момент его задержания сотрудниками уголовного розыска МВД по Калмыкии, следователями и криминалистами регионального следственного комитета на территории Московской области, где он и проживал. Преступление было совершено в сентябре 1999 года в восточной части Элисты.

Мужчина изнасиловал 18- летнюю девушку, а затем ее задушил. Убедившись, что женщина не подает признаков жизни, фигурант скрылся с места преступления. Комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий длился не один год. Расследование уголовного дела в отношении 49-ти летнего мужчины завершено. И вот что нам сообщили сегодня в республиканской прокуратуре.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Подробнее о страшной трагедии, которая произошла 25 лет назад, расскажем в вечернем выпуске Вестей.

Видео: Следком Калмыкии

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