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27 апреля, 10:31
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В Калмыкии отрождение личинок саранчи в текущем году отмечено в ранние сроки

В Калмыкии отрождение личинок саранчи в текущем году отмечено в ранние сроки

Специалистами регионального Минсельхоза, филиала «Россельхозцентра» и отделами развития АПК РМО обследовано 1250 гектаров. Заселение с превышением экономического порога вредоносности выявлено на площади 8,68 га. Как нам сообщили в пресс-службе профильного ведомства, мониторинг продолжается.

Напомним, в прошлом году площадь заселения насекомыми-вредителями на территории республики составляла около 28 тыс.га. Наибольшие очаги распространения отмечены на территории Октябрьского, Лаганского, Целинного, Ики-Бурульского, Юстинского и Яшкульского районов.

Фото: Минсельхоз Калмыкии

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