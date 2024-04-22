Сегодня в Элисте состоится межрегиональная конференция «Современные подходы в лечении хирургических болезней»

В ней примут участие студенты КалмГУ, врачи из степного региона, Москвы, Астрахани, Казани. В повестке - около 10 вопросов, в том числе хирургическое лечение пострадавших с автодорожными травмами, современные методы терапии язв желудка, абдоминальные инфекции.

Цель мероприятия – повысить практические знания в области хирургии, ознакомиться с современными подходами в лечении.