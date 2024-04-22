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23 апреля, 16:57
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Спортсмен из Калмыкии Равдан Джуджинов завоевал бронзовую медаль и вошел в состав сборной России

Спортсмен из Калмыкии Равдан Джуджинов завоевал бронзовую медаль и вошел в состав сборной России

В Комсомольске-на-Амуре завершилось первенство России по греко-римской борьбе среди юниоров до 24 лет. В соревнованиях принимали участие 227 спортсменов из 55 регионов страны.

На чемпионате разыграли медали в 10 весовых категориях. Борец в весовой категории до 77 кг, представляющий Московскую область и Калмыкию Равдан Джуджинов занял 3 место и вошел в состав сборной России.

Равдан тренируется под руководством заслуженного мастера спорта по греко-римской борьбе, тренера ГБУ ДО МО «СШОР по единоборствам» Сергея Суворова и старшего тренера Республиканской спортшколы по борьбе им. Т. Л. Балдашинова Виктора Боктаева.

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Фото: Академия Борьбы 08

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