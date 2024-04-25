После прокурорского вмешательства погашена задолженность по заработной плате в размере свыше 165 тыс. рублей

Прокуратура Яшкульского района провела проверку соблюдения трудовых прав граждан.

Установлено, что в текущем году в одной из организации, осуществляющей ремонт и содержание автомобильных дорог, перед 7 работниками образовалась задолженность по заработной плате на общую сумму свыше 165 тыс. рублей.

️Кроме того, прокуратура района внесла представление с требованием устранить нарушения и выплатить компенсации работникам за несвоевременную выплату заработной платы.

️В настоящий момент представление рассмотрено и удовлетворено, заработная плата выплачена всем работникам в полном объеме.