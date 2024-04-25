29 апреля, 18:21
 26 °C
98,03
91,78
  • 01
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
29 апреля, 15:20
НовостиСобытие

Калмыкия продолжает оказывать поддержку подшефному Антрацитовскому району Луганской Народной Республики

Калмыкия продолжает оказывать поддержку подшефному Антрацитовскому району Луганской Народной Республики

В акции «Дни экологической безопасности», которая проходит в эти дни в г. Антрацит, принимают участие и коммунальщики степного региона. Напомним, что они прибыли в ЛНР с целью капитально отремонтировать кровли 2 многоквартирных домов.

В настоящее время подрядчик уже доставил необходимые материалы. Работы будут завершены до 1 сентября. Напомним, помощь подшефному Антрацитовскому муниципальному округу осуществляется по поручению Главы Калмыкии, в рамках подписанного еще в мае прошлого года соглашения о сотрудничестве.

Видео: МинЖКХ и энергетики Калмыкии

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия