Калмыкия продолжает оказывать поддержку подшефному Антрацитовскому району Луганской Народной Республики

В акции «Дни экологической безопасности», которая проходит в эти дни в г. Антрацит, принимают участие и коммунальщики степного региона. Напомним, что они прибыли в ЛНР с целью капитально отремонтировать кровли 2 многоквартирных домов.

В настоящее время подрядчик уже доставил необходимые материалы. Работы будут завершены до 1 сентября. Напомним, помощь подшефному Антрацитовскому муниципальному округу осуществляется по поручению Главы Калмыкии, в рамках подписанного еще в мае прошлого года соглашения о сотрудничестве.

Видео: МинЖКХ и энергетики Калмыкии