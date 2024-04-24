43% жителей Калмыкии хотели бы заниматься производственной гимнастикой на работе

Такие данные приводит один из сервисов по поиску работы. Среди мечтающих о физкультминутках больше инженеров, бухгалтеров и учителей. Интересно, что идею больше поддерживают женщины, а тех, кто разминается в течение трудового дня, больше среди мужчин.

Между тем, каждый второй работающий респондент заявил, что гимнастика и не нужна. Время проведения опроса - с 10 по 23 апреля, количество респондентов не указывается.