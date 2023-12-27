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29 декабря, 10:00
НовостиЭкономика

С нового года в Калмыкии увеличится размер выплат

С нового года в Калмыкии увеличится размер выплат

Индексация затронет пенсии, единое пособие для беременных женщин и на детей, ежемесячное пособие на первого ребенка. Сообщает пресс-служба профильного ведомства. Пенсии неработающим пенсионерам увеличат на 7,5%. В среднем прибавка составит полторы тысячи рублей.

Пенсии неработающим пенсионерам также увеличат на 7,5%. Кроме того, с января увеличивается прожиточным минимум, он используется при расчете пособий для детей. Таким образом единое пособие для беременных женщин с января составит от примерно от 8 до 17 тыс руб, единое пособие для детей вырастет на 7,5% и составит от 7,5 до 15 тыс руб.

Ежемесячная выплата на первого ребенка выплачивается в сумме прожиточного минимума. С января сумма будет увеличена, и в среднем по стране составит 15 тыс руб.

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