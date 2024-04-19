На минувшей неделе зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб, 22 получили травмы

Так, 19 апреля на федеральной автодороге «Астрахань-Элиста-Ставрополь», уроженец Дагестана, управляя автомашиной «Форд-Фокус», допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства в кювет.

За указанный период при надзоре за дорожным движением задержано и отстранено от управления 22 нетрезвых водителя. На основании информации, полученной в режиме автоматической фото-, видео фиксации сотрудниками Госавтоинспекции вынесено свыше 11 тысяч постановлений об административных правонарушениях.