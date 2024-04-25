26 апреля, 17:45
 25 °C
98,71
92,13
  • 01
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
26 апреля, 13:13
НовостиСобытиеСтроительство

В степной столице возводят ряд объектов

В степной столице возводят ряд объектов

Их проинспектировал Зампред правительства Калмыкии - министр по строительству, транспорту и дорожному хозяйству региона Алексей Соколов. Он осмотрел стройплощадки, а представители подрядных организаций доложили о проделанной работе. Вскоре завершится капитальный ремонт особняка «Дача Городовикова».

В обновленном здании разместится современный Дом молодежи. Комплексная застройка микрорайона «Молодежный» будет обеспечена инженерной инфраструктурой. Здесь ведутся работы по монтажу электрических сетей, водоснабжения и водоотведения. Также недалеко от столицы возводят Агропарк. В этом году будет готов Физкультурно-оздоровительный комплекс.

Продолжается строительство Республиканского госпиталя ветеранов войн с центром гериатрии и реабилитации. Всего за смену новый госпиталь сможет принять до 100 человек. В центре планируется оказывать долговременную медико-социальную помощь пожилым людям.

photo_2024-04-26_15-44-08

Фото: Минстрой Калмыкии

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия