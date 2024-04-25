В степной столице возводят ряд объектов

Их проинспектировал Зампред правительства Калмыкии - министр по строительству, транспорту и дорожному хозяйству региона Алексей Соколов. Он осмотрел стройплощадки, а представители подрядных организаций доложили о проделанной работе. Вскоре завершится капитальный ремонт особняка «Дача Городовикова».

В обновленном здании разместится современный Дом молодежи. Комплексная застройка микрорайона «Молодежный» будет обеспечена инженерной инфраструктурой. Здесь ведутся работы по монтажу электрических сетей, водоснабжения и водоотведения. Также недалеко от столицы возводят Агропарк. В этом году будет готов Физкультурно-оздоровительный комплекс.

Продолжается строительство Республиканского госпиталя ветеранов войн с центром гериатрии и реабилитации. Всего за смену новый госпиталь сможет принять до 100 человек. В центре планируется оказывать долговременную медико-социальную помощь пожилым людям.

Фото: Минстрой Калмыкии