Подходит к концу 2023 год, объявленный указом Президента России Владимира Владимировича Путина Годом педагога и наставника

На заседании Президиума Государственного Совета наш лидер подвел итоги уходящего года и еще раз отметил важность профессии педагога. Весь год мы чествовали и благодарили учителей Калмыкии. И это лишь малая часть того, что мы можем выразить вам.

Президент назвал важнейшим вопросом улучшение условий труда педагогов. Продолжаем работу по расширению мер поддержки наших учителей:

✅ Введена ежемесячная денежная выплата в размере 5 тыс. рублей отдельным категориям педагогов до 35 лет; ✅ Увеличен размер подъемных для молодых учителей до 200 и 300 тысяч рублей; ✅ Введены ежемесячные доплаты в размере 4 тыс. рублей за классное руководство и кураторство из республиканского бюджета; ✅ Увеличены денежные призы для участников конкурса «Педагог года» и лауреатов премии «Келни Белг»; ✅ Введены доплаты за стаж работы начиная от 1 года – в размере 5% от должностного оклада; ✅ Увеличены размеры стимулирующих надбавок за наличие ведомственных и государственных наград; ✅ Установлена 20% надбавка педагогам, работающим в классах казачьей направленности; ✅ Введены дополнительные выплаты за наличие квалификационных категорий «педагог-методист», «педагог-наставник» в размере 6000 рублей. ✅ В 41 школе республики проведен капитальный ремонт, а также приобретено современное оборудование; ✅ Открыт первый центр выявления и поддержки одаренных детей по модели Сириуса «Теегин Одн»; ✅ Открыты 25 мастерских на базе учреждений среднего профессионального образования; ✅ Возведены 5 пристроев в школах, которые дали нам более 1000 дополнительных мест; ✅ Построены 2 новые школы в сельской местности общей мощностью 803 места и 1 дополнительное здание на 360 мест к Казачьему корпусу.

Глава государства особо выделил роль педагогов участников СВО, которые воспитали настоящих мужчин и научили их помогать товарищам. Отдельные слова благодарности учителям наших героев.

Ещё раз подчеркну силу той миссии, которую каждый учитель и наставник выполняет в формировании будущего страны. Поддерживаю предложение Президента учредить ежегодную премию «Наставник Года». Будем предпринимать конкретные шаги для повышения статуса наставников.

Как отметил Владимир Владимирович: «У народа России – колоссальный потенциал, и от совместных достижений наставников и учеников зависит судьба нашей Родины». Наша сила – в единстве и сплочённости!