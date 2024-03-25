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29 марта, 07:44
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Годовая инфляция в Калмыкии в феврале замедлилась до 6,5%. И это ниже общероссийского уровня

Годовая инфляция в Калмыкии в феврале замедлилась до 6,5%. И это ниже общероссийского уровня

По данным регионального отделения Нацбанка, снижение инфляции в регионе связано с увеличением предложения некоторых товаров. Годовой темп прироста цен на продовольственные снизился до 9%. На это повлияли несколько факторов. Это и увеличение производства тепличной продукции, и хороший урожай прошлого года.

Как следствие, снизились цены на лук, морковь, картофель, а вот предложение их расширилось. Уменьшился и годовой темп прироста стоимости на непродовольственные товары.

В этом помогло налаживание импорта, расширение производства отечественной продукции и сотрудничество с новыми поставщиками.

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