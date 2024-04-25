Рифат Сабитов принял участие в открытии Аллеи в честь 65-летия Башкирского телевидения

Рифат Сабитов выступил на открытии Аллеи в честь 65-летия Башкирского телевидения. В юбилейный для Уфы и для башкирского ТВ год в рамках акции «Зелёная Башкирия» рядом с историческим зданием Телецентра появилась 31 медоносная липа и 20 черёмух. Это — один из символов Республики Башкортостан. Теперь деревья украшают самое возвышенное место Уфимского полуострова.

На каждом дереве — таблички с QR-кодами и информацией о том, кто его посадил. Дерево №1 посажено заместителем Генерального директора — руководителем Регионального департамента ВГТРК, председателем комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций ОП РФ Рифатом Сабитовым. Примечательно, что буквально накануне пришла новость о том, что Рифат Сабитов вошел в состав Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям. На открытии Аллеи в честь 65-летия Башкирского телевидения он обратился к участникам церемонии.

«Это делается для того, чтобы почтить память тех, кто стоял у истоков создания Башкирского телевидения, и с тем, чтобы последующие поколения всегда помнили, когда эти липы вырастут и будут здесь шуметь, под сенью этих лип уже нынешнее поколение телевизионное будет гордиться тем, что сделано и что будет сделано», - сказал Сабитов.

Аллея, которую высадили в честь 65-летия начала регулярного телевещания в Башкортостане, посвящена всем, кто стоял у истоков и продолжает это дело в настоящее время, а также ветеранам телевидения, защищавшим Родину в годы Великой Отечественной войны, и тем сотрудникам ВГТРК, кто сегодня находится на передовой.

Также Рифат Сабитов принял участие в третьем республиканском форуме «Ватан көсө - сила Отечества». Он был организован в рамках проекта «Атайсал — малая Родина». Рифат Сабитов отметил уникальность данного проекта, особо подчеркнув, что люди «возвращаются к своим корням, своим истокам и, чем могут, помогают своей малой родине».

Деловую часть визита Рифата Сабитова завершила рабочая встреча с главой Республики Башкортостан Радием Хабировым.