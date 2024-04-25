Главный врач ресбольницы награждена за активное участие в общественно-политической жизни республики

Саглар Чумпинова отмечена Благодарностью Главы РК за активное участие в общественно- политической жизни республики. Сегодня награду вручил заместитель руководителя Администрации Савар Тарбаев.

Саглар Юрьевна 15 лет работает в ресбольнице, куда пришла сразу после окончания медвуза. Прошла путь от врача функциональной диагностики, заведующей терапевтическим отделением до главного врача. В руководящем составе медучреждения работает с 2020 года. По словам коллег и пациентов, ее главные черты – доброжелательность и отзывчивость.

Напомним, что с этого года по ее инициативе впервые стартовал проект по выездному приему граждан в районах. Его цель – сделать медпомощь более доступной для сельских жителей. Кроме того, в ближайшие дни начнется прием граждан по видеосвязи. Он также организован впервые. Об этом сообщила пресс-служба ресбольницы им.П.П. Жемчуева.