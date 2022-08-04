Бату Хасиков: «Рад, что наша с Эллой Александровной Памфиловой идея воплотилась в жизнь»

Летняя школа «Молодежь. Выборы. Власть», организованная по инициативе Главы республики, собрала в эти дни в Калмыкии представителей молодёжных избирательных комиссий со всех уголков страны. Участники из Москвы, Томской, Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Липецкой, Орловской, Самарской, Ульяновской областей и республик Дагестан, Северная Осетия-Алания и Калмыкии встретились чтобы обменяться опытом и получить ценные знания от старших товарищей.



Исполнительный директор Российского фонда свободных выборов Максим Лесков предложил учредить региональный День избирательных комиссий Республики Калмыкия.



«Думаю, это хорошая инициатива, которая станет ещё одной ступенью к повышению уровня избирательной культуры» - отметил Бату Хасиков у себя в телеграм-канале.



Фото из телеграм-канала Главы Калмыкии Бату Хасикова.