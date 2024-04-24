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25 апреля, 18:15
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Калмыкия продолжает оказывать поддержку подшефному Антрациту

Калмыкия продолжает оказывать поддержку подшефному Антрациту

Региональный Минсельхоз отправил очередной гуманитарный груз в виде мясной продукции и канцелярских принадлежностей в «Антрацитовскую коррекционную школу-интернат».

Не забыли и про развлекательную программу: в составе делегации также прибыли представители Федерации конной стрельбы из лука Республики Калмыкия.

Они провели для детей и сотрудников интерната мастер-класс и подарили всё необходимое для дальнейших занятий. Особое внимание уделили участникам СВО в г. Луганске. Им также была доставлена мясная продукция от калмыцких фермеров.

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