Рифат Сабитов вошел в состав Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям

Фото: ГТРК "Ставрополье"

Состав Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям обновлён. Соответствующий Указ за подписью Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

Заместитель Генерального директора — руководитель Регионального департамента ВГТРК, председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций ОП РФ Рифат Сабитов вошёл в состав обновлённого Совета.

В качестве новых членов Совета в указе также обозначены председатель Межрегионального общественного движения за межнациональное согласие «Маяки дружбы» Руслан Гусаров и атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов.

Отметим, что Совет при Президенте РФ по межнациональным отношениям — это совещательный и консультативный орган при Президенте Российской Федерации. Он был создан для обеспечения взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных с реализацией государственной национальной политики Российской Федерации.

В состав Совета входят представители национально-культурных автономий и других организаций народов РФ; деятели научного и экспертного сообщества; министры российского правительства; депутаты Государственной думы и др. Все они принимают участие в работе Совета на общественных началах.