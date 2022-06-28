Приложение «Радио России-Калмыкия»

ГТРК «Калмыкия» запускает собственное мобильное приложение «Радио России-Калмыкия» на платформе Android. Благодаря нашему приложению, вы сможете слушать онлайн региональные эфиры калмыцкого радио на любых мобильных устройствах. Прямые эфиры, художественные и литературные передачи на русском и калмыцком языках, уникальные передачи из Золотого Фонда калмыцкого Радио, актуальные интервью, новости, национальная музыка! Вы сможете первыми получать самую важную информацию, которая появляется у нас в эфире. Вы всегда будете в курсе событий! Напомним, сейчас региональные выпуски Радио России-Калмыкия доступны в ФМ-диапазоне на частоте 102 и 7, в цифровом формате в составе первого мультиплекса на ваших телевизорах, а также через приёмники проводного вещания. Мобильное приложение «Радио России-Калмыкия» можно будет бесплатно скачать на нашем сайте. Приложение не требует сложных настроек, нужно просто установить и слушать радио. Простой и привлекательный интерфейс с возможностью фонового прослушивания. Слушайте Радио России-Калмыкия прямо на вашем мобильном устройстве!

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