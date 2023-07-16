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18 июля, 08:50
НовостиОбществоОбразование

Советы от стобалльницы по истории

Советы от стобалльницы по истории

Даяна Сангаджиева, выпускница «Калмыцкой этнокультурной гимназии им. Зая-Пандиты», стала 100-балльницей на ЕГЭ-2023 по предмету «История».

Свой путь подготовки к экзаменам Даяна начала еще в начале 10 класса. В размеренном темпе она занималась с учителями и репетиторами.

«Я бы посоветовала будущим выпускникам не тянуть с подготовкой и грамотно распределять время, не забывая про отдых и друзей. Это придает уверенности, дает шансы усвоить весь материал и избежать выгорания. Также важно не поддаваться всеобщей панике и давлению со стороны, лучше слушать только себя. ЕГЭ, действительно, легче, чем кажется» - советует Даяна будущим выпускникам.

Фото: Официальный сайт Рособрнадзора

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