Законы вступившие в силу в январе 2024 года
В уходящем 2023-м Государственная Дума приняла 694 закона. Каждый четвёртый (всего 172) — социально ориентированный, сообщил Председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
С 1 января минимальный размер оплаты труда вырастет на 18,5%. Решение было инициировано Президентом Владимиром Путиным. Это увеличит реальные доходы людей. Благодаря новому МРОТ заработная плата вырастет у порядка 5 млн человек.
Кроме того, от величины МРОТ зависят размеры пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и других обязательных выплат социального страхования.
Также с начала года будут на 7,5% проиндексированы пенсии неработающих пенсионеров.
С 1 января родители, которые выйдут на работу до того, как ребёнку исполнится полтора года, продолжат получать пособие по уходу за ним. Это станет дополнительной поддержкой семьям с детьми и защитит мам и пап, которые вынуждены выходить из декрета раньше.
Также вступят в силу нормы нового закона о занятости, который систематизирует меры государственной поддержки, учитывает новые форматы работы, современные вызовы и проблемы - добавил он.
О других законах января читайте в карточках 👇
Фото: Вячеслав Володин