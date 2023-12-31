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4 января, 12:02
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Законы вступившие в силу в январе 2024 года

Законы вступившие в силу в январе 2024 года

В уходящем 2023-м Государственная Дума приняла 694 закона. Каждый четвёртый (всего 172) — социально ориентированный, сообщил Председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

С 1 января минимальный размер оплаты труда вырастет на 18,5%. Решение было инициировано Президентом Владимиром Путиным. Это увеличит реальные доходы людей. Благодаря новому МРОТ заработная плата вырастет у порядка 5 млн человек.

Кроме того, от величины МРОТ зависят размеры пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и других обязательных выплат социального страхования.

Также с начала года будут на 7,5% проиндексированы пенсии неработающих пенсионеров.

С 1 января родители, которые выйдут на работу до того, как ребёнку исполнится полтора года, продолжат получать пособие по уходу за ним. Это станет дополнительной поддержкой семьям с детьми и защитит мам и пап, которые вынуждены выходить из декрета раньше.

Также вступят в силу нормы нового закона о занятости, который систематизирует меры государственной поддержки, учитывает новые форматы работы, современные вызовы и проблемы - добавил он.

О других законах января читайте в карточках 👇

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Фото: Вячеслав Володин

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