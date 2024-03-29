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2 апреля, 10:55
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Сотрудниками полиции Калмыкии устанавливаются обстоятельства ДТП, в котором один человек погиб, шестеро пострадали

Сотрудниками полиции Калмыкии устанавливаются обстоятельства ДТП, в котором один человек погиб, шестеро пострадали

2 апреля, примерно в 7 часов утра, на 265 километре федеральной автодороги Р-216 «Астрахань-Элиста-Ставрополь» произошло столкновение 4 транспортных средств: автомашины Шевроле, под управлением 43-летнего водителя, автомашины Мерседес, под управлением 28-летнего жителя Тюменской области, грузового транспортного средства Скания, а также еще одной автомашины Шевроле-Кобальт, под управлением 29-летнего водителя.

В результате происшествия на месте ДТП от полученных травм скончался 43-летний водитель автомашины Шевроле-Кобальт. В медицинское учреждение доставлены 5 пострадавших, среди которых 2 несовершеннолетних.

В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции, сотрудниками Госавтоинспекции обеспечен беспрепятственный проезд проезжающего транспорта. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Видео: МВД Калмыкии

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