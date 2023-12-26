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27 декабря, 13:42
НовостиЭкономика

В Элисте появится собственная программа инициативного бюджетирования

В Элисте появится собственная программа инициативного бюджетирования

Возможность предусмотрели при принятии столичного бюджета на 2024 г. Как сообщил зампред Элистинского городского собрания Максим Сорокин, это позволит охватить более широкий спектр работ, которые активные элистинцы смогут реализовать. Например, провести канализацию, водопровод. В проекте бюджета на следующий год предусмотрено увеличение финансирования программы инициативного бюджетирования.

Напомним, в этом году по ней построили 9 детских и спортивных площадок.

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