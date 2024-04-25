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29 апреля, 17:20
НовостиПроисшествия

Осуждены местные жители республики, совершившие кражу телефонных кабелей

Осуждены местные жители республики, совершившие кражу телефонных кабелей

Судом установлено, что один из подсудимых в январе 2024 года с целью наживы совершил тайное хищение 4 телефонных кабелей расположенных на телеграфных столбах по ул. Ленина.

Также в феврале 2024 года у этого же лица возник умысел на хищение телефонных кабелей в с. Соленое по ул. Левченко. Он, обговорив и запланировав кражу, вступил в преступный сговор со своей знакомой, в ночное время они похитили 4 телефонных кабеля на телеграфных столбах по указанной улице. Похищенное они реализовали в пункте приема металлолома, причинив своими действиями ущерб на общую сумму более 15 тыс.рублей.

С учетом мнения государственного обвинителя судом одному из подсудимых назначено наказание в виде обязательных работ на срок 280 часов, другой - наказание виде обязательных работ на срок 160 часов.

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