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8 марта, 15:07
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Сегодня - главный женский день в году

С раннего утра в столице по традиции - настоящий ажиотаж: в поисках цветов и подарков и мужчины, и женщины устремились в магазины и на рынки. Ну, а главные героини праздника встречают прохожих с загадочной улыбкой и излучают счастье. Их сегодня поздравляет вся страна. По признанию многих женщин, лучший подарок - тот, что от сердца. А вот большинство мужчин считает, что 8-го марта не обойтись без букета.

Чаще всего покупают тюльпаны. Олицетворяющие весну - они – безоговорочные лидеры продаж в Калмыкии. Также пользуются популярностью розы, мимозы, и хризантемы. По признанию продавцов, ради любимых женщин не стоит скупиться, ведь букет подарит настроение и запомнится надолго.

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