В новом учебном году в школы вернут серебряные медали

Награждать будут выпускников, имеющих в аттестате не более двух четверок. Как нам сообщили в пресс-службе Минобра Калмыкии, это только одна из поправок в Закон «Об образовании в РФ», утвержденная Президентом Владимиром Путиным.

Другие касаются трудового воспитания школьников, профориентационной работы. Основная часть нововведений вступит в силу с 1 сентября этого года.

Фото: Минобрнауки Калмыкии