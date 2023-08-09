14 августа, 14:18
В новом учебном году в школы вернут серебряные медали
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Награждать будут выпускников, имеющих в аттестате не более двух четверок. Как нам сообщили в пресс-службе Минобра Калмыкии, это только одна из поправок в Закон «Об образовании в РФ», утвержденная Президентом Владимиром Путиным.
Другие касаются трудового воспитания школьников, профориентационной работы. Основная часть нововведений вступит в силу с 1 сентября этого года.
Фото: Минобрнауки Калмыкии