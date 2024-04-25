Перелёт из Москвы в Элисту займет вдвое больше времени

Открытие аэропорта степной столицы для гражданских полетов анонсировано на 3 мая.

Российские авиакомпании пока не прорабатывали запуск рейсов в воздушную гавань Элисты, сообщает сегодня РБК, со ссылкой на свои источники у разных перевозчиков. Еще один собеседник медиахолдинга, знакомый с процессом организации авиарейсов, отметил, что переговоры ведутся с авиакомпанией «Азимут» и с группой «Аэрофлот» (там эту информацию не подтвердили). Председатель республиканского правительства Гиляна Босхомджиева, комментируя новость, сообщила, что сейчас ведутся переговоры о том, «кто из перевозчиков будет основным» и чьи воздушные суда будут летать в Элисту.

«Мы очень привлекательны для всех перевозчиков, кто бы ни принял решение войти и работать на этом рынке», — сказала она. Босхомджиева также выразила надежду, что открытие аэропорта поспособствует увеличению турпотока в республику на Фестивали лотосов в августе и тюльпанов в апреле. «Более того, в 2025 году Калмыкия станет площадкой для проведения 3 Международного буддийского форума. Выражаем надежду, что это станет той важной коммуникацией со всем миром стран, где проповедуется и развивается буддизм», добавила премьер-министр.

26 апреля, в Росавиации заявили об отмене ограничения полетов для аэропорта Элисты с 3 мая. Пропускная способность аэродрома составит 12 взлетно-посадочных операций в час. По словам собеседников медиа, при полетах в Элисту из Москвы теперь придется огибать значительную часть воздушного пространства на юге страны, которая продолжает быть закрытой из-за проведения СВО.

«Время в полете составит более 3 часов (ранее прямой рейс из Москвы выполнялся за 1 час 45 минут). Предстоят переговоры по скидкам для перевозчиков и участию в субсидировании администрации республики. Предполагается, что между майскими праздниками появится ясность, а уже после них, возможно, будут какие-то регулярные рейсы объявлены», — отметил источник.

Сложность запуска рейсов в Элисту состоит еще и в том, что авиакомпании уже сверстали свои программы полетов на летний сезон и свободного парка самолетов фактически нет, сообщили два собеседника.

«Авиавласти дату назвали, но пока все же вопрос находится в стадии завершения принятия решения», — указывает один из собеседников. Также еще не назначена дата технического рейса, необходимого для проверки работоспособности оборудования и аэропортовых служб, как это было с Краснодаром, добавил он. Даже если рейсы появятся в этом сезоне, то они, вероятно, будут выполняться с низкой частотностью, заключил собеседник.