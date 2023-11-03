В монгольском Бага - Нуре завершился 1-ый Международный Конкурс поэтов среди монголоязычных народов.

От Калмыкии в 3 тур прошли двое - Эрдни Канкаев и Майя Каруева. Майя Бадмаевна дошла до финала и удостоилась ордена «За заслуги в сфере культуры Монголии».

Вот, что она сказала в интервью: «Впервые в жизни я увидела и познакомилась с поэтами всего монгольского мира. На протяжении двух дней слушала прекрасные стихи на языках всех представителей монгольского этноса. Не передать словами то восхищение и ту любовь к своему языку, которую выражали в стихах собственного сочинения все участники Наадама».