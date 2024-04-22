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24 апреля, 10:37
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Подрядчик выплатит штраф за срыв реализации нацпроекта в Юстинском районе

Подрядчик выплатит штраф за срыв реализации нацпроекта в Юстинском районе

Прокуратура выявила факты ненадлежащего исполнения им муниципального контракта. Установлено, что в марте 22-го года администрация Юстинского РМО заключила контракт с акционерным обществом «ДАР/ВОДГЕО» на строительство водозаборных и сооружений водоподготовки для обеспечения питьевой водой населения п. Цаган–Аман.

Проверка показала, что на объекте строительно-монтажные работы не производятся, подрядчиком допущены нарушения строительных норм и правил.

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