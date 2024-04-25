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28 апреля, 17:31
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Роман Шогджиев-Чемпион мира по шахматам

Роман Шогджиев-Чемпион мира по шахматам

Фото: Анастасия Карлович и Артем Пугачев

В эти минуты в албанском городе Дуррес проходит церемония закрытия Чемпионата мира по рапиду и блицу среди юношей и девушек от 8 до 12 лет.

В поединках на черно-белых полях участвовали 375 спортсменов из 43 стран мира. Юноши и девушки были представлены в возрастных категориях: до 8, 10, 12 лет. Россиянин Роман Шогджиев стал Чемпионом мира в блице. В 11 турах он взял 11 очков. В рапиде у Шогджиева - серебро!

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