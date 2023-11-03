Сегодня в рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ стартовала Неделя региональных товаров

В павильоне степной республики гости могут принять участие в мастер-классах, познакомиться с традиционной вышивкой, калмыцкими узлами, игрой на домбре.

12 ноября будет организована викторина на знание Калмыкии и ее обычаев. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, большой популярностью пользуются уроки по «Тодо бичиг».

Выстраиваются очереди из желающих пострелять из лука, попробовать силу удара у стэнда кикбоксинга, поиграть в шахматы. И дети и взрослые соревнуются в управлении дроном, а познакомиться с природой и культурой Калмыкии можно при помощи VR очков. Современная интерактивная площадка позволяет переместиться в разные уголки степного края.

. Кроме того, здесь представлены реализованные инвестиционные проекты, достижения в сельском хозяйстве, промышленности, строительстве, туризме.