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7 ноября, 13:51
НовостиКультура

Сегодня в рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ стартовала Неделя региональных товаров

Сегодня в рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ стартовала Неделя региональных товаров
В павильоне степной республики гости могут принять участие в мастер-классах, познакомиться с традиционной вышивкой, калмыцкими узлами, игрой на домбре.

12 ноября будет организована викторина на знание Калмыкии и ее обычаев. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, большой популярностью пользуются уроки по «Тодо бичиг».

Выстраиваются очереди из желающих пострелять из лука, попробовать силу удара у стэнда кикбоксинга, поиграть в шахматы. И дети и взрослые соревнуются в управлении дроном, а познакомиться с природой и культурой Калмыкии можно при помощи VR очков. Современная интерактивная площадка позволяет переместиться в разные уголки степного края.

. Кроме того, здесь представлены реализованные инвестиционные проекты, достижения в сельском хозяйстве, промышленности, строительстве, туризме.

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