В эти дни поисковики Калмыкии занимаются сразу 2 проектами

Поисками в Целинном районе места захоронения около 30 мирных жителей еврейской национальности, расстрелянных немцами в октябре 1942 года. А на Хулхутинском рубеже ищут останки бойцов 28-й и 51-й армий, которые в том же году преградили немцам путь к Сталинграду.

На их долю выпали самые ожесточённые бои в сложных климатических условиях. О первом этапе Вахты памяти в нашей студии рассказал председатель Ассоциации поисковых отрядов Калмыкии Дмитрий Халхинов.

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