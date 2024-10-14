Министерство физической культуры и спорта Калмыкии приглашает на открытый турнир по фиджитал-футболу.

Пятый в России фиджитал-центр, открытый недавно в Элисте, развивает свою работу. Здесь уже состоялся международный турнир по фиджитал-спорту среди студентов России, Азии, Африки и Европы. Молодые люди приняли участие в захватывающих соревнованиях по баскетболу, футболу и тактической стрельбе.

18 октября на площадке центра встретятся шесть молодежных общественных организаций, чтобы определить победителей открытого турнира по футболу.

Возраст спортсменов от 14 до 35 лет. Вначале участники сразятся в виртуальных битвах на игровых приставках, а затем состоится игра на футбольном поле.