Ветеран труда из Троицкого сегодня принимал поздравления с 95-летием.

Ивана Митрофановича Гончарова с днем рождения поздравила замминистра социального развития труда и занятости республики Ольга Горяева. Она также вручила ветерану персональное поздравление Президента Российской Федерации.

Иван Митрофанович – один из представителей династии Гончаровых, потомок основателей села Троицкое. За многолетний добросовестный труд неоднократно удостаивался наград и благодарностей. Он – ветеран труда Республики Калмыкия, а еще ему присвоено звание «Почетный гражданин Целинного района».

Супруги Гончаровы вырастили и воспитали четверых сыновей достойными членами общества. Они также, как и отец, трудятся на благо своей малой родины.

У Ивана Митрофановича 13 внуков, и более тридцати правнуков. Ветеран, несмотря на возраст, полон энергии.

«Всю жизнь прожил на родной земле, среди людей, которых уважаю и люблю. Я веду здоровый образ жизни, хожу пешком каждый день, решаю головоломки. А секрет долголетия заключается в простых вещах: любить свою родину, любить дело, которому посвящаешь свою жизнь, и радоваться каждому прожитому дню», - поделился ветеран секретом своего долголетия.