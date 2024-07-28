Темпы роста розничной торговли в Республике Калмыкия за первые четыре месяца этого года составили 105 и четыре десятых % к соответствующему периоду прошлого года

Оборот розничной торговли за отчетный период составил чуть более 26 млрд рублей. Ситуация в оптовой торговле выглядит тоже достаточно оптимистично: оборот у оптовиков составил 7 млрд рублей или 107 %, при том, что за аналогичный период предыдущего года показатель был чуть более 105 %.