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10 октября, 08:47
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Максим Андрющенко из села Троицкое Целинного района - участник СВО за личное мужество и отвагу награжден медалью Суворова.

Максим Андрющенко из села Троицкое Целинного района - участник СВО за личное мужество и отвагу награжден медалью Суворова.

С историей Максима знакомы многие жители Калмыкии. Это его на пятнадцатый день вынесли с поля боя. Когда медсестра наклонилась, Максиму показалось, что над ним склонился ангел. И, на самом деле, имя медсестры из Калмыкии - Ангелина, она заботилась о бойце, который перенёс не одну операцию.

Максим и его брат Дмитрий лечились от ран в госпитале при Антрацитовской больнице, а затем Максим прошел реабилитацию в республиканском госпитале ветеранов войны Калмыкии.

Медаль Александра Суворова - вторая по значимости после медали «За отвагу», и Максим по праву может гордиться этой высокой военной наградой.

Фото: Официальный канал Целинного района

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