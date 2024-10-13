Сегодня в день рождения выдающегося учёного, математика, академика Пюрви Мучкаевича Эрдниева на инженерно-технологическом факультете проводится форум учителей, посвящённый его памяти и приуроченный к 103-летию со дня рождения.

В рамках форума обсуждаются актуальные вопросы образования, такие как результаты ЕГЭ, дистанционное обучение, цифровизация и использование методов УДЕ в педагогической практике, - сообщает пресс-служба КалмГУ. ( https://kalmgu.ru )

На факультете математики, физики и информационных технологий гордятся своим ученым П.М. Эрдниевым. Здесь открыт кабинет-музей, где представлены личные вещи академика. Музей посещают школьники и педагоги, работающие по технологии УДЕ, которая нашла свое применение не только в математике, но и в других сферах. Здесь посетители узнают о большой просветительской деятельности академика. Имя калмыцкого ученого известно во всем мире.

Пюрвя Мучкаевич за высокие достижения в области образования и науки является обладателем высоких наград и званий России и Калмыкии. Он внес значительный вклад в дело процветания своей малой родины. Его уникальная методика широко применяется в школах Калмыкии. Научные исследования в этой области продолжают в лаборатории УДЕ при кафедре Математики, информатики и методики преподавания КалмГУ.