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7 октября, 07:55
НовостиСобытиеЗдравоохранение

Сегодня Международный День врача.

Сегодня Международный День врача.

Инициаторами праздника выступили Всемирная организация здравоохранения и Международная медицинская гуманитарная организация «Врачи без границ».

Ежегодно в первый понедельник октября во многих странах мира работники сферы здравоохранения принимают поздравления.

Поздравляют в этот День и медработников Калмыкии. По, уже сложившейся в республике традиции, их нелегкий труд отметят благодарностями и наградами. Это день солидарности и активных действий врачей всего мира. Поскольку главная цель доктора – сохранение здоровья и жизни пациентов.

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