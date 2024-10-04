Сегодня Международный День врача.

Инициаторами праздника выступили Всемирная организация здравоохранения и Международная медицинская гуманитарная организация «Врачи без границ».

Ежегодно в первый понедельник октября во многих странах мира работники сферы здравоохранения принимают поздравления.

Поздравляют в этот День и медработников Калмыкии. По, уже сложившейся в республике традиции, их нелегкий труд отметят благодарностями и наградами. Это день солидарности и активных действий врачей всего мира. Поскольку главная цель доктора – сохранение здоровья и жизни пациентов.