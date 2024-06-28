Сегодня кандидат от КПРФ Михаил Намруев первым из претендентов на пост главы республики подал документы в региональный Избирком на регистрацию

Напомним, выборы главы республики состоятся в сентябре текущего года. В соответствии с календарным планом прием документов на регистрацию от кандидатов будет осуществляться по 7 июля. Как рассказал в интервью Михаил Намруев, члены комиссии рассмотрели все представленные им документов, в том числе - листки поддержки муниципальных депутатов.

По данным Натальи Федорченко, секретаря Избирательной комиссии республики, в соответствии с законодательством проверка представленных кандидатами документов будет проведена в десятидневный срок. После этого будет принято мотивированное решение о регистрации кандидата либо отказе в регистрации.