В Калмыкии потребительские цены в мае выросли на 0,8%, сообщает территориальный орган госстатистики

А с начала года – почти на 3,2 %. В ведомстве подсчитали, что продовольственные товары подорожали за месяц на 1,2%, а непродовольственные - на 0,4% , и почти на столько же и услуги. Наибольший рост цен был отмечен на отдельные виды плодоовощной продукции.

Так, морковь, свекла и лук подорожали почти на треть. В то же время стоимость огурцов и помидоров стала ниже в среднем на 30 процентов. Среди непродовольственных товаров в регионе выросла более 5 процентов стоимость мотоциклов и ювелирных изделий. При этом на столько же подешевели средства связи, утюги и хозяйственное мыло.

Рекордсменками по снижению стоимости, а это более 10 %, стали швейные машины. Традиционно у работающих жителей с этого времени начинается старт отпускного сезона. Поэтому, подросла и стоимость туристических услуг, как для внутреннего, так и зарубежного отдыха.

К примеру, поездка в страны Закавказья и Черноморское побережье подорожала больше, чем в половину, а Турция - на 12%. Помимо этого, услуги воздушного транспорта гостиниц и прочих мест проживания также отмечены увеличением цены.

Вместе с тем снизилась стоимость поездки в Арабские Эмираты и в страны Средней Азии. Впрочем, волатильность цен на этих направлениях является сезонной.