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16 октября, 07:43
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В отдаленном поселке Калмыкии появилась устойчивая мобильная связь.

В отдаленном поселке Калмыкии появилась устойчивая мобильная связь.

На торжественном открытии столь важного для жителей события присутствовали министр цифрового развития РК Алексей Этеев и директор калмыцкого филиала Игорь Малиев, глава Октябрьского района Басанг Убушаев.

В прошлом году жители села активно участвовали в голосовании за подключение села к Интернету. Но, к великому сожалению мирненцев, поселок был исключен из списка, так как не подходил к условиям для подключения по программе «УЦН 2.0».

Тем не менее представители министерства цифрового развития республики совместно с одним из операторов сотовой связи решили обеспечить связью поселок своими силами.

«Совместно с коллегами компании сотовой связи была проведена большая совместная работа, которая дала положительный результат. Мы убедились в хорошем качестве связи и доступности мобильного интернета для местных жителей. Это важный шаг к улучшению жизни в нашем регионе, и мы продолжим работать над тем, чтобы каждый человек имел возможность оставаться на связи.», - отметил Алексей Этеев.

Две умные колонки за активное участие в жизни села были вручены Мирненской средней школе и Людмиле Урусовой.

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